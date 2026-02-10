Rekordjahr für Fondsbranche: Mehr Menschen setzen bei Altersvorsorge auf Wertpapiere

Die Fondsbranche in Deutschland wächst weiter: Publikumsfonds verzeichnen das beste Neugeschäft seit 2021. Wie die Politik auf den Trend zur privaten Vorsorge über die Börse reagiert.
Frankfurt/Main - Anleger haben im dritten Jahr in Folge mehr Geld in Fonds gesteckt und der Branche in Deutschland ein weiteres Rekordjahr beschert. 4.851 Milliarden Euro verwalteten Fondsgesellschaften hierzulande Ende 2025. Das waren - auch dank Kursgewinnen - rund 8,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der Branchenverband BVI mitteilte.