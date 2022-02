Corona-Proteste in Rottweil Aufgeheizte Stimmung bei Spaziergang – zwei Polizisten leicht verletzt

Die "Spaziergänger" haben am Montag in Rottweil in der Hochbrücktorstraße eine neue Bühne gefunden. Die Stimmung heizt sich dort im Laufe des Abends zunehmend auf, ein Teilnehmer widersetzt sich einer Kontrolle, zwei Polizisten werden leicht verletzt. Der Verkehr kommt teilweise zum Erliegen.