Lüften oder Nichtlüften: Was ist richtig?

Rekordhitze in Deutschland

1 Schatten ist derzeit überlebensnotwendig. Foto: dpa/Thomas Warnack

Der Meteorologe Jörg Kachelmann hält die weitverbreitete Empfehlung, bei Hitze die Fenster geschlossen zu halten, für falsch. Ganz so einfach liegen die Dinge aber nicht. Im Zweifelsfall sollte man selber ausprobieren, welche Strategie am ehesten hilft.









Jörg Kachelmann schwimmt gerne gegen den Strom. So auch beim Thema Lüften in Hitzeperioden. Während einschlägige Ratgeber – etwa vom Bundesgesundheitsministerium – empfehlen, nachts zu lüften und tagsüber alle Fenster geschlossen zu halten, hält der Wetterexperte das insbesondere bei älteren Menschen für lebensgefährlich. „Sie wollen erben? Dann raten Sie Ihren Lieben, am Wochenende die Fenster zu schließen“ lautete die provokative Überschrift eines Beitrags, den Kachelmann jüngst im „Spiegel“ veröffentlicht hatte.