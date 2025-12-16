Rekordeinnahmen und -ausgaben: Der Lahrer Haushalt steht, doch die Sorgen richten sich schon auf 2027

Der Etat für 2026 ist beschlossen. Bei neun Gegenstimmen und einer Enthaltung gingen die Fraktionen den Kurs der Lahrer Verwaltung mit – übten aber auch Kritik.
„Ich hätte Mitte des Jahres nicht gedacht, dass wir im Dezember den Haushalt auf den Weg bringen. Wir wussten nicht, wo wir stehen.“ In seinen einleitenden Worten verdeutlichte OB Markus Ibert, wie herausfordernd es war, das Zahlenwerk 2026 auf die Beine zu stellen. Entsprechend viel Lob gab es von ihm und den Räten für die Kämmerei und das Team von Markus Wurth. Zwar konnte die Verwaltung nicht verhindern, dass die Ausgaben auf ein Rekordhoch von 193 Millionen Euro angestiegen sind, jedoch stehen auf der anderen Seite so viele Einnahmen wie noch nie: 191,5 Millionen Euro. Mit dem Minus von 1,46 Millionen Euro liegt, so Ibert, ein genehmigungsfähiger Haushalt vor.