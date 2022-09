1 Die höchste Temperatur im Zollernalbkreis wurde dem Deutschen Wetterdienst zufolge am 4. August mit 35,7 Grad gemessen. Foto: ©Thaut Images-stock.adobe.com

Zollernalbkreis - "Das sind die hochgerechneten Daten, die uns bislang vorliegen", sagt Hanns Ulrich Kümmerle vom Deutschen Wetterdienst (DWD) unserer Redaktion.

Das war die höchste Temperatur im Sommer 2022

Stellvertretend für den Zollernalbkreis werden Werte der Wetterstation Balingen-Bronnhaupten genannt. Die höchste Temperatur lag am 4. August bei 35,7 Grad, die tiefste Temperatur am 10. Juni bei 6 Grad. Damit wurde das bisherige absolute Maximum von 35,5 Grad am 6. Juli 1957 knapp übertroffen.

So hoch ist der Mittelwert für den Zollernalbkreis

Der Sommer 2022 war im Mittel 19,4 Grad warm. Der bislang wärmste Sommer im Zollernalbkreis war bisher jener im Jahr 2015. Der Mittelwert damals: 18 Grad. Der kühlste wird vom DWD für 1987 mit 15 Grad im Mittel aufgelistet.

So hoch ist die Niederschlagssumme

Der trockenste Sommer wird der diesjährige im Zollernalbkreis dagegen nicht. Die Niederschlagssumme lag zuletzt bei rund 178 Millilitern – also 178 Litern pro Quadratmeter –, 1991 bei nur 134,2 Millimetern. Durch den verregneten Mittwoch wird sich die Niederschlagssumme noch erhöhen. Der Mittelwert der Jahre 1961 bis 1990 liegt bei 300 Millimetern.

Die Zahl der Sonnenstunden: ein neuer Rekord

Auch bei den Sonnenstunden gibt es einen "extremen Ausreißer nach oben", wie Kümmerle bestätigt. Die 915,6 Sonnenstunden liegen weit über der bislang höchsten Summe aus dem Sommer 1991: Damals schien die Sonne 774,6 Stunden lang.

Deshalb prüft der Wetterdienst die Daten nochmals

Ob der große Unterschied plausibel ist? "Ich war selbst überrascht über die Zahlen", betont Kümmerle. "Fakt ist allerdings: Das ist der Datensatz, der vorliegt, ein Konglomerat aus Messwerten und Prognosewerten." Die Werte werden allerdings noch einmal überprüft. Dahingehend, "ob die Daten in sich konsistent sind und ob sie zur Umgebung passen".

Auch bundesweit ist der Sommer auf Rekordjagd

Auch bundesweit knackt der Sommer 2022 Rekorde. Laut DWD ist er der sonnigste, der sechsttrockenste und gehört zu den vier wärmsten seit Beginn der Aufzeichnung.