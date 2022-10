4 Die Boulderwand war sehr gefragt. Foto: Siegmeier

Das Kinderfest von Round Table, das am Sonntag in der Stadt- und Stallhalle über die Bühne ging, hat alle Rekorde übertroffen. Mehr als 4000 kleine und große Besucher genossen das vielfältige Programmangebot.















Link kopiert

Rottweil - "Es war rundum alles cool", so das begeisterte Fazit von Round-Table-Präsident Tobias Höhl. Die Stimme ist am Montagmorgen noch etwas kratzig und klingt müde. "Ja es war wirklich anstrengend, aber wir sind alle überwältigt", freut sich Höhl über den Riesenerfolg.

Man habe absolut nicht mit solchen Rekordzahlen gerechnet. Die Marke von 4000 Besuchern habe man selbst vor Corona noch nie geknackt.

Wahres Spieleparadies

Die Tabler hatten die Stadthalle, die Stallhalle und das Außengelände wieder in ein wahres Spieleparadies verwandelt, das bei kleinen wie größeren Besuchern die Herzen höherschlagen ließ. Auch die teils längeren Wartezeiten an den einzelnen Stationen taten der Stimmung keinen Abbruch, und die Kinder genossen das Angebot sichtlich.

Vor allem die Hüpfburgen waren sehr gefragt. Der Radparcours erforderte von den Kindern ein klein wenig Geschick ab, und auch beim Segwayfahren waren die Kinder hochkonzentriert. Ein weiteres Highlight war das Bungeejumping, bei dem des hoch hinaus ging.

Fahrzeuge unter die Lupe genommen

Ein positives Fazit zogen auch die Vertreter der "Blaulichtfamilie" wie Feuerwehr, Deutsches Rotes Kreuz, Polizei und Technisches Hilfswerk. Hier konnten die Kinder nicht nur die Fahrzeuge genau anschauen und darin Platz nehmen, sondern zum Teil selbst ausprobieren, wie man Schutzkleidung anlegt und mit einem Wasserstrahl Kegel abschießt, oder sich informieren, wann eigentlich das Technische Hilfswerk zum Einsatz kommt.

Für die Stärkung zwischendurch gab’s Kuchen, Rote Würste, Pizza, Popcorn und einen Eiswagen. Das Angebot der Speisen kam so gut an, dass manches bereits am frühen Nachmittag aus war. "Wir hatten mit diesem Ansturm einfach nicht gerechnet", sagt Tobias Höhl, der nicht nur sein Team der Rottweiler Tabler samt Frauen im Einsatz hatte, sondern auch Tabler von den befreundeten Clubs aus Villingen-Schwenningen, Schaffhausen und Lahr.

Großer Kraftakt

"Wir sind stolz, dass wird die Veranstaltung so hinbekommen haben, auch wenn es ein großer Kraftakt war. Aber der Aufwand hat sich mehr als gelohnt", so Höhl. Denn der Erlös der Veranstaltung soll wiederum Rottweiler Kinderprojekten zugutekommen. Welche das sein werden, das steht noch nicht fest, wird aber wohl in den nächsten Wochen entschieden. In diesem Jahr habe man auch erstmals viele neue Sponsoren mit an Bord gehabt.

Und auch das Bühnenprogramm mit der Zauberbühne von Christoph Frank, der Magic Show, oder die Darbietungen des Football-Freestylers Camill Hauser war gut besucht. Groß war die Spannung bei der Tombola, bei der es in diesem Jahr vielfältige Preise zu gewinnen gab.