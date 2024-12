Rekord im All: Raumsonde übersteht nahen Vorbeiflug an der Sonne

5 Die Sonde "Parker Solar Probe" auf dieser Computergrafik ist 2018 gestartet. (Archivbild) Foto: Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/NASA/dpa

«Die Sonnensonde hat nach Hause telefoniert!», schreibt die US-Raumfahrtbehörde Nasa aufgeregt. Das bedeutet: Der Hitzeschild hat die Sonde beim Vorbeiflug an der Sonne geschützt.









Link kopiert



Göttingen/Washington - Die Sonde "Parker Solar Probe" hat ein erstes Lebenszeichen von sich gegeben, nachdem sie der Sonne so nah gekommen war wie nie ein anderes menschengemachtes Objekt zuvor. Das empfangene Signal zeige an, dass die Sonde in einem guten Zustand sei und normal funktioniere, erklärte die US-Raumfahrtbehörde Nasa.