Rekord-Ansturm: Die Flugtage in Altdorf begeisterten mehr als zuvor

Die Flugtage in Altdorf begeisterten mehr als zuvor

1 Der Kunstflug mit der Extra 330 SC war besonders beeindruckend. Thomas Bader aus Villingen-Schwenningen wusste seine Maschine meisterhaft zu handhaben. Foto: Decoux

Die Fliegergruppe Lahr-Ettenheim wollte es kaum glauben: Die vorjährige gute Besucherzahl wurde dieses Jahr verdoppelt. Egal, ob in Originalgröße oder in Miniaturformat: Die Kunstflugfiguren begeisterten am Wochenende die Besucher.









Knatternde Motorflieger dröhnten am Wochenende wesentlich häufiger als sonst durch die Lüfte über der südlichen Ortenau: Die Altdorfer Flugtage boten mit ihren Vorführungen nicht nur Besucher aus der Region, sondern auch zahlreiche Fliegerfreunde von auswärts an. Sie kamen mit ihren Maschinen aus Bayern, Leibertingen am Rande der schwäbischen Alb, aber auch Freiburg, Bremgarten, Offenburg und Kehl sowie Colmar im nahen Elsass zu Besuch nach Altdorf geflogen.