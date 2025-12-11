Reklame: McDonalds zieht nach Kritik Werbespot zu Weihnachten zurück

Ein Reklamefilm, der mit künstlicher Intelligenz hergestellt wurde, zeigte Chaos zur Weihnachtszeit in Amsterdam. Das sollte komisch sein. Doch es kam anders.
Amsterdam - Das amerikanische Fastfoodunternehmen McDonald's hat einen mit KI hergestellten Reklamespot nach heftiger internationaler Kritik vom Netz geholt. Der Spot erweckt den Eindruck, dass er in Amsterdam gedreht wurde. Doch in Wahrheit war er mit KI am Computer hergestellt worden. Im Internet hagelte es negative Reaktionen über den "KI-Mist". Das Unternehmen sprach nun von einer "Lernerfahrung".