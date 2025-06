Oberliga in Sicht – Holzhausen vor dem Showdown

1 Janik Michel (rechts) möchte mit dem FC Holzhausen die Oberliga erreichen. Foto: Andreas Wagner Jetzt stehen die Termine für die Relegation zwischen FC Holzhausen und Türk. SV Singen fest.







Am Samstag, den 14. Juni 2025, um 15:30 Uhr steigt im heimischen Stadion des FC Holzhausen das Hinspiel der Oberliga-Relegation gegen den Türk. SV Singen. Beide Mannschaften treffen in einem entscheidenden Duell aufeinander, das über den Aufstieg in die Oberliga entscheidet.