Deutschlands Handballer vermeiden in der Vorrunde der Heim-WM harte Brocken wie Spanien oder Norwegen. In München treffen die Gastgeber auf Teams aus Europa, Afrika und Südamerika.
München - Deutschlands Handballer starten mit reizvollen Aufgaben in die Heim-WM 2027. Der Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislason wurden für die Vorrunde Serbien, Tunesien und Uruguay zugelost. Immerhin blieben den Gastgebern bei der Auslosung im Münchner Hofbräuhaus nominell schwerere Gegner wie etwa Spanien, Norwegen oder Polen erspart. Nach zweimal Silber bei Olympia 2024 sowie der EM 2026 will Deutschland bei dem Heim-Turnier vom 13. bis 31. Januar erneut nach Edelmetall greifen.