Reizgasangriff in Behla

1 Etwa 500 Menschen mussten am Samstag, 28. Januar kurzzeitig das große Festzelt beim Narrentreffen in Behla verlassen. 25 Personen klagten noch vor Ort über Übelkeit und Atembeschwerden. Eine Person verlor sogar das Bewusstsein. (Archiv) Foto: Rainer Bombardi

Ein 18-Jähriger steht nach dem Reizgas-Angriff in Behla vor Gericht. 500 Menschen mussten beim Narrentreffen das Festzelt verlassen. Der Angeklagte zeigt sich bei der Verhandlung reumütig und kommt mit einer Verwarnung davon.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Eigentlich wollten sie nur ausgelassen feiern. Die Wetti-Zunft in Behla hatte am Samstag, 28. Januar, zum Brauchtumsabend in das eigens dafür eingerichtete Narrendorf zum 50. Geburtstag der Zunft eingeladen. Doch plötzlich musste das große Festzelt geräumt werden. Für die vielen Gäste war die Feier schlagartig beendet. 25 Besucher klagten daraufhin über Übelkeit und Atembeschwerden. Schnell wurde klar: Jemand hatte unter den Hunderten im Zelt Reizgas versprüht.