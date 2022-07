3 Die Grande Dame des Reitermeetings: Seniorchefin Marlene Brünz strahlt um die Wette. Foto: Maier

Salzstetten stand sieben Tage lang im Zenit des Pferdesports. Die renommierte Reitanlage Brünz bot bei zwei Springturnieren Spitzensport. Die Elite aus Baden-Württemberg und darüber hinaus war am Start. Auch Schweizer Asse mischten mit.















Waldachtal-Salzstetten - Grund genug für Salzstettens Ortsvorsteher Freddy Hassel, diese reitsportlichen Höhepunkte und das gesellschaftliche Event zu loben. Salzstetten hat durch die Springreiter-Meetings von professionellem Format bis in Fachkreisen einen ausgezeichneten Ruf erworben.

Anregung einer elfjährigen Salzstetter Jung-Bürgerin

Das ist zum Großteil dem großen Engagement der Gastgeber-Familie Brünz zu verdanken sowie Turnierleiter Andreas Brünz und seinem tatkräftigen Einsatz-Team. Das letztjährige Motto "Wir halten zusammen" habe auf pandemischer und organisatorischer Sicht an Bedeutung gewonnen, meinte Hassel. "Nach Corona belasten auch Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine unseren Alltag, da auch wir die Auswirkungen hautnah spüren."

Tief beeindruckt zeigte sich Salzstettens Ortsvorsteher beim Festempfang vor versammelter Reiter- und Sponsorenschar sowie Ehrengästen im großen Festzelt von einer besonderen Aktion: "Die Anregung einer elfjährigen Salzstetter Jung-Bürgerin, auch Kindern aus der Ukraine helfen zu wollen, griffen Andreas Brünz und sein Team auf und setzten die Idee eines Charity-Sprungs um."

Kinder benötigen Unterstützung

Der Erlös ist für zwei Projekte vorgesehen: Zum einen für ukrainische Waisenkinder und zum anderen für den Kindergarten in Salzstetten. "Kinder aus einem Waisenhaus in der Ukraine sind derzeit in der Unterkunft der Polizei in Böblingen untergebracht. Erzieherinnen aus der Ukraine betreuen sie und versuchen sie in die neue und fremde Umgebung einzugliedern." Hassel: "Die Kinder sind unsere Zukunft. Sie sind die Reiterinnen und Reiter von morgen und verdienen unsere Unterstützung."

Das Event in Salzstetten als sportliche Bühne zeigte nicht nur spannende Wettkämpfe mit regionalen und internationalen Spitzensportlern, sondern auch erstklassige Unternehmen, ohne deren Großzügigkeit diese große sportliche Bühne nicht realisierbar gewesen wäre. Für diese Unterstützung dankten Roland Brünz und Sohn Andreas.

Nachbarschaftliches Miteinander

Hervorgehoben wurde das nachbarschaftliche Miteinander: Die Familien Eugen und Andrea Schmid sowie Matthias Schmid von Kunststofftechnik Schmid und Hans Peter Saile vom Reiterhof Saile stellten Parkplätze zur Verfügung und ermöglichten die Zufahrt zur Reitanlage Brünz.

Ortsvorsteher Freddy Hassel wandte sich an die Familie Brünz und Turnierleiter Andreas Brünz mit seinem ganzen Team, die mit Engagement, voller Hingabe und Enthusiasmus weitere Reitturniere ermöglichten: "Stimmen sprechen von einem der besten Turniere in Baden-Württemberg." Sie seien im Dauereinsatz gewesen und hätten Großartiges geleistet: "Ihr ward immer mit Herzblut dabei!"

Cheforganisator Andreas Brünz wusste, wem er ganz besonders zu danken hatte: "Ich möchte mich bei meinem Vater und bei meiner ganzen Familie bedanken. Ohne sie hätte ich das nie geschafft. Danke!"

Annick Grassi spricht Familie Brünz ein dickes Lob aus

Nach den fünf Turniertagen lobte Waldachtals Bürgermeisterin Annick Grassi: "Super! Toll, was die Familie Brünz hier so groß aufgezogen hat!" Die Rathauschefin bemerkte, dass sehr viele einheimische Zuschauer aus Waldachtal das Reitmeeting-Flair hautnah direkt vor ihrer Haustür erleben durften.

Seniorchef Roland Brünz (85) sagte: "Solange ich fit und gesund bin und wenn unsere Familie zusammenhält, wird es jedes Jahr ein Reitturnier geben." Wir wollen den Zuschauern etwas bieten. Nicht aus den Augen verloren habe man ein 4-Sterne-S-Springen.

Sehr zu schätzen wussten die Reitsportler-Familien das reichhaltige Frühstücks-Buffet, das Seniorchefin Marlene Brünz und ihre Tochter Ingrid, die im Waldachtal-Luftkurort ein beliebtes Café betreiben, und Margarete Störzer mit Team jeden Morgen in das Zelt zauberten. Eine westfälische Springfohlen Auktion fand großes Interesse. Platzsprecher Markus Fuchs aus Lahr bewertete die insgesamt sieben Tage Reitturniere 2022: "Exzellent!"