Reitverein steckt Mitten in den Vorbereitungen

Reitturnier in Rottweil

1 Mitte Oktober wird der Verein ein mehrtägiges Dressur- und Springturnier in Rottweil veranstalten.Archiv- Foto: Müller

Nach pandemiebedingter Turnierabsage im Frühjahr, laufen beim Reit- und Fahrverein Rottweil derzeit die Vorbereitungen auf Hochtouren.

Rottweil - Mitte Oktober wird der Verein ein mehrtägiges Dressur- und Springturnier in Rottweil veranstalten. "Wir freuen uns sehr, dass die Pandemieentwicklungen es nun voraussichtlich zulassen werden, dass wir den Reiterinnen und Reitern sowie allen Pferdesportbegeisterten vom 14. bis 17. Oktober nun endlich wieder ein Reitturnier anbieten können", betont Franz Hertkorn, der gemeinsam mit Miriam Krumhard die Turnierleitung des Rottweiler Reitvereins bildet.

Nach Absage der Turniere im Mai und vieler pandemiebedingter Einschränkungen in den vergangenen eineinhalb Jahren klafft derzeit noch eine Lücke im Geldsäckel des Vereins. Die gilt es nun durch die Durchführung der viertägigen Reitsportveranstaltung Stück für Stück zu schließen. "Neben vielen ehrenamtlichen Helfern ist der Reitverein daher in diesem Jahr auch besonders auf Sponsoren angewiesen", so die Vorstände des Vereins.

Spannende Prüfungen

Das 59. Rottweiler Reitturnier verspricht spannende Dressur- und Springprüfungen für Groß und Klein. Der Reitverein steckt mitten in den Vorbereitungen um optimale Turnierbedingungen zu schaffen. Vor allem der vor einigen Jahren rundum modernisierte Reitplatz mit Flutlicht werde von Reitsportlern aus ganz Baden-Württemberg sehr geschätzt, schreibt der Verein.

Auch in diesem Jahr wird der Reitverein alle Besucher im Bewirtungszelt neben dem Reitplatz willkommen heißen, wenn auch mit etwas eingeschränktem Angebot. Es ist den Veranstaltern gelungen, in enger Abstimmung mit der Stadt Rottweil ein Veranstaltungs- und Hygienekonzept zu entwickeln, das auf die pandemischen Entwicklungen eingeht und dennoch ein tolles Veranstaltungswochenende verspricht. Das Organisationsteam des Reitvereins freut sich bereits auf die Veranstaltung, für die nun nur noch ein schöner sonnigen Herbst fehle.