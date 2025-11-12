Reitturnier in Donaueschingen: Wie es zur erneuten Absage des CHI kam

Das Donaueschinger CHI steht unter keinem guten Stern. Auch 2026 gibt es kein Reitturnier. Stellung beziehen die Sprecher der fünf Ratsfraktionen.
Das CHI-Reitturnier findet auch 2026 nicht statt, wie die Stadt am 10. November informierte. Eigentlich wollten sich die Akteure, also die Stadtverwaltung und die städtische Reitturnier GmbH, nach der Absage des diesjährigen Turniers und der Auflösung des Vertragsverhältnisses mit dem Veranstalter Schafhof Connect auf einen Plan verständigen, ob und wie das Reitturnier 2026 stattfinden kann.