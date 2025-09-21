Reitturnier in Donaueschingen: Wie es mit dem CHI weitergehen soll

Das S.D. Fürst Joachim zu Fürstenberg-Gedächtnisturnier (CHI) fällt 2025 aus – die kurzfristige Absage hat Spuren hinterlassen. Sponsoren und Besucher bekommen ihr Geld zurück.
Wo dieser Tage eigentlich Pferde und ihre Reiter über Hindernisse springen sollten, herrscht gähnende Leere. Verlassen und leer präsentiert sich das Reitstadion in Donaueschingen. Das traditionsreiche Internationale S.D. Fürst Joachim zu Fürstenberg-Gedächtnisturnier (CHI) fällt 2025 aus – und die kurzfristige Absage hat tiefe Spuren hinterlassen.