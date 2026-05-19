Reitturnier in Bitz: Gastgeber stark – Lucie Egenter glänzt

Auf dem Schwantelhof standen beim LQH Bitz Country Spring für die Westernreiter drei anspruchsvolle Turniertage an.
Besonders erfolgreich verlief das Turnier für die Gastgeber, allen voran LQH-Trainer Patrick Göschl. In der Klasse Any Horse Any Rider Regio feierte er einen beeindruckenden Doppelerfolg: Auf Nailed Itt siegte er mit 72 Punkten, dicht gefolgt von seinem zweiten Ritt auf Jacs Electric starr und 71,5 Punkten. Den dritten Rang mit jeweils 70,5 Punkten teilten sich Hausherr Grischa Ludwig auf A Sailing Revolution und Lars Münch aus Albstadt mit seinem erfahrenen Partner Col Electric Delmaso.