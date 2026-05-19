Reitturnier in Bitz: Gastgeber stark – Lucie Egenter glänzt

Auf dem Schwantelhof standen beim LQH Bitz Country Spring für die Westernreiter drei anspruchsvolle Turniertage an.

Besonders erfolgreich verlief das Turnier für die Gastgeber, allen voran LQH-Trainer Patrick Göschl. In der Klasse Any Horse Any Rider Regio feierte er einen beeindruckenden Doppelerfolg: Auf Nailed Itt siegte er mit 72 Punkten, dicht gefolgt von seinem zweiten Ritt auf Jacs Electric starr und 71,5 Punkten. Den dritten Rang mit jeweils 70,5 Punkten teilten sich Hausherr Grischa Ludwig auf A Sailing Revolution und Lars Münch aus Albstadt mit seinem erfahrenen Partner Col Electric Delmaso.

Münch durfte sich zudem als Besitzer über einen weiteren sportlichen Erfolg freuen: Sein Pferd Tysoon sicherte sich unter Patrick Göschl den Sieg in der Novice Horse Open national. In dieser Prüfung teilte sich Göschl den ersten Platz mit den Balingerinnen Lucie Egenter und Madlene Bodmer. Mit Tysoon legte Göschl zudem in der Novice Horse Open Level 2 nach und belegte dort einen starken zweiten Platz.

Unsere Empfehlung für Sie LQH Bitz Country Spring Lokale Talente überzeugen im Sattel Beim LQH Bitz Country Spring trumpfen die Lokalmatadoren in vielen verschiedenen Klassen auf. Vor allem die Jugend weiß mit ihren Leistungen zu begeistern.

Auch über seine geteilte Platzierung im Auftakt hinaus war Veranstalter Grischa Ludwig sehr erfolgreich. Für den Besitzer Georg Wiedenhofer stellte er Whizkey Ginger in der Prüfung SBH 5 & Under Open Regio vor. Mit einer Wertung von 71 Punkten sicherte sich das Duo souverän den Sieg in der Jungpferdewertung.

Triumph für Balingerin

Neben den Gastgebern glänzte vor allem Lucie Egenter aus Balingen. Die ehemalige LQH-Auszubildende präsentierte sich an ihrer alten Wirkungsstätte in Bestform. In der Novice Horse Open Level 2 siegte sie auf Smart Like Inferno, bevor sie am Samstagabend den sportlichen Höhepunkt markierte: Im Sattel von BB Gotta Gold Tinsel gewann sie die prestigeträchtige Bronze Trophy Open (national & USA) mit der herausragenden Wertung von 73,5 Punkten.

In der Bronze Trophy Non-Pro-Wertung setzte sich LQH-Amateurreiter Georg Wiedenhofer aus Italien auf Prettywoomen an die Spitze. Dahinter folgte Madlene Bodmer aus Balingen mit Joe Cashmachine und 71,5 Punkten – nur einen halben Punkt hinter der Siegerwertung.

Einen weiteren Erfolg für das Gastgeberteam sicherte LQH-Trainer Paul Richter aus Bitz. Mit dem von Ludwig Quarter Horses gezüchteten Wallach Lil Jhoney (Besitzerin: Gerhild Gabath) gewann er die Rookie Professional Regio mit sehr guten 71,5 Punkten.

Nächste Generation im Fokus

Auch die Familie Maile zeigte sich erneut in Topform. Hausherrin Sylvia Maile dominierte mit ihrem GD Smart Chic Whiz die Wertungen Limited Non Pro sowie Intermediate Non Pro (national & USA) mit Scores von 71 und 71,5 Punkten.

Ihre Tochter Nathalie Maile knüpfte mit Gunners Resolution nahtlos an ihre Erfolgsserie des NRHA Germany Osterturniers an. Die junge Nachwuchsreiterin gewann auf der im eigenen Stall gezüchteten Stute die Prüfungen Youth 13 & Under USA, Youth 13 national sowie Youth national bis 18 Jahre mit Wertungen von bis zu 72 Punkten.