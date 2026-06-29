Reitturnier „Fest der Pferde“: Pferdesportspektakel auf den Immenhöfen rückt immer näher

In knapp vier Wochen steht das mittlerweile 30. „Fest der Pferde“ in Donaueschingen an. Dabei könnten auch wieder bekannte Namen mit am Start sein.
In knapp vier Wochen ist es so weit: Das mittlerweile 30. „Fest der Pferde“ auf den Immenhöfen (29. Juli bis 2. August 2026) öffnet erneut seine Pforten. Das Pferdesportspektakel zählt inzwischen zu den bedeutendsten internationalen Springturnieren im süddeutschen Raum – nicht zuletzt auch durch den Wegfall des internationalen Reitturniers im Donaueschinger Schlosspark.