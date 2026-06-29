Reitturnier „Fest der Pferde“: Pferdesportspektakel auf den Immenhöfen rückt immer näher

In knapp vier Wochen steht das mittlerweile 30. „Fest der Pferde“ in Donaueschingen an. Dabei könnten auch wieder bekannte Namen mit am Start sein.

In knapp vier Wochen ist es so weit: Das mittlerweile 30. „Fest der Pferde“ auf den Immenhöfen (29. Juli bis 2. August 2026) öffnet erneut seine Pforten. Das Pferdesportspektakel zählt inzwischen zu den bedeutendsten internationalen Springturnieren im süddeutschen Raum – nicht zuletzt auch durch den Wegfall des internationalen Reitturniers im Donaueschinger Schlosspark.

Über fünf Tage hinweg trifft sich ein hochklassiges Feld aus Profireitern, Nachwuchstalenten und ambitionierten Amateuren, um in zahlreichen Springprüfungen gegeneinander anzutreten. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht klar der internationale Springsport auf CSI2*-Niveau, der ein anspruchsvolles sportliches Niveau garantiert. Gerade diese Mischung macht den besonderen Reiz der Immenhöfe aus: Neben etablierten Spitzenreitern treten auch aufstrebende Talente an – oft mit Pferden, die sich auf dem Weg in die Weltklasse befinden.

Auch finanziell bewegt sich das Turnier auf einem attraktiven Niveau. Das Gesamtpreisgeld liegt erneut bei über 100.000 Euro, verteilt auf zahlreiche Prüfungen, darunter mehrere Springen, die auch für die FEI-Weltrangliste relevant sind. Dabei geht es nicht nur um Preisgeld, sondern auch um wichtige Punkte im internationalen Ranking – ein zusätzlicher Anreiz für viele Topreiter, auf den Immenhöfen an den Start zu gehen.

Sportlicher Höhepunkt

Sportlicher Höhepunkt ist traditionell der Große Preis der Immenhöfe, ein internationales Springen auf höchstem Niveau. Hier liegen die Hindernisse bei bis zu 1,50 Metern, entschieden wird in einer Siegerrunde, was für besonders spannende Entscheidungen sorgt. Daneben gibt es weitere hochrangige Prüfungen wie das Championat von Donaueschingen (bis 1,45 Meter) sowie verschiedene internationale Amateur-Touren und mit der Youngster-Tour spezielle Wettbewerbe für Nachwuchspferde.

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Insgesamt reicht das sportliche Angebot von Einstiegsprüfungen im Bereich um 1,10 Meter bis hin zu anspruchsvollen S**-Springen – eine Bandbreite, die das Turnier sowohl für Profis als auch für den Nachwuchs interessant macht. Dass die Reiter dieses ideale Umfeld zu schätzen wissen, zeigt ein Blick auf die Starter der vergangenen Jahre.

Bekannte Namen

Regelmäßig traten hier bekannte Namen des internationalen Springsports an, darunter der Schweizer Topreiter Martin Fuchs, der deutsche Spitzenreiter und Europameister Richard Vogel, Nationenpreisreiter wie Hans-Dieter Dreher oder Felix Haßmann sowie Olympiasieger Michael Jung. Auch Reiterinnen wie Sophie Hinners sowie weitere international erfolgreiche Athleten aus ganz Europa sorgen für ein starkes Starterfeld.

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Neben den etablierten Profis spielt auch die Nachwuchsförderung eine wichtige Rolle. Das Turnier ist Teil mehrerer Serien, darunter das BW-Bank-Hallenchampionat sowie die PSA-Tour für junge Springpferde, wodurch sich für junge Reiter und Pferde zusätzliche sportliche Perspektiven eröffnen. Gerade in diesen Prüfungen lassen sich häufig die zukünftigen Stars des Springsports frühzeitig beobachten, was das „Fest der Pferde“ auch für Kenner besonders spannend macht.