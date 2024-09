Reitturnier Donauschingen: Auch Olympiasieger am Start

Auch Olympiasieger am Start

1 Hans-Dieter Dreher war erst Anfang August auf der Baar beim Fest der Pferde, nun startet er beim CHI im Schlosspark. Foto: Roger Müller

Sportlich wird das S. D. Fürst Joachim zu Fürstenberg-Gedächtnisturnier in Donaueschingen ein gelungenes Comeback feiern. Ein Blick auf die Nennungslisten verrät einiges.









Link kopiert



Marcus Ehning, Hans-Dieter Dreher, Richard Vogel und dessen Lebensgefährtin Sophie Hinners, David Will oder auch Mannschafts-Weltmeisterin Janne-Friederike Meyer-Zimmermann haben schon einmal ihr Kommen angekündigt. Und mit dem amtierenden Sieger von Paris in der Vielseitigkeit, dem Horber Michael Jung, der sich im Springparcours auch äußerst wohlfühlt, herrscht dann auch noch ein Hauch von Olympia in den fürstlichen Parkanlagen.