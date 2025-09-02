Reitturnier Donaueschingen: Das Vertrauen steht auf dem Spiel

Zunächst ist die Rede von mangelnder Qualität. Nun schwenkt der Veranstalter um und nennt die wahren Gründe. Nicht nur Sponsoren sind verärgert.

Wenige Tage nach der überraschenden Absage des internationalen Donaueschinger Reitturniers CHI wird klar: Anlass war doch nicht das vermeintlich schwache Teilnehmerfeld, wie zunächst behauptet. Es gab einen anderen Grund. Über diesen wurde schon in der letzten Augustwoche hinter vorgehaltener Hand gemunkelt. Die Bestätigung kam jetzt von Turnierchef Matthias-Alexander Rath selbst. Er äußerte sich gegenüber dem „Reiterjournal“: „Wir haben uns zur Absage entschlossen, um ein erneutes, deutliches Minus im zweiten Jahr in Folge zu vermeiden“, sagte Rath.

Ist das Vertrauen damit verspielt? Doch mit dieser späten Offenheit stellt sich eine wichtige Frage: Ist damit nicht genau jener Vertrauensbeweis verspielt, den Sponsoren, Helfer, Dienstleister, Offizielle und Teilnehmer immer wieder eingefordert haben? Was sollen namhafte Reiter wie der Schweizer Martin Fuchs denken – Sieger von Aachen –, der eigens zur Pressekonferenz nach Donaueschingen reiste und nun als Teil eines angeblich „zu schwachen Teilnehmerfelds“ herhalten muss?

Die Absage am vergangenen Mittwoch wirft auch ein Schlaglicht auf die finanzielle Planung. Wenn drei Wochen vor dem zwischen dem 18. und 21. September geplanten Turnier das Aus kommt, muss entweder ein zentraler Geldgeber kurzfristig abgesprungen sein – oder man ist sehenden Auges in ein finanzielles Desaster gerannt. Enttäuschung und Wut machen sich breit, auch beim Mitausrichter, dem Reit- und Fahrverein Schwenningen. Dessen Vorsitzender Johann Bucher berichtet: „Über 100 Helfer haben wir mobilisiert, meine Vize Vanessa Hennig opferte ihren Sommerurlaub für die Dienstpläne – und nun war alles umsonst.“

Sponsoren sind verärgert

Auch aus Sponsorensicht ist die Lage bitter. Die Südstern Bölle AG, deren Vorstand Bucher lange angehörte und in deren Aufsichtsrat er sitzt, hätte erneut als Hauptsponsor fungiert. Ein exklusives Kundenevent zur Präsentation eines neuen Mercedes-Modells war geplant, Einladungen verschickt, Vorbereitungen getroffen – alles vergeblich. „Das ist äußerst unangenehm und vor allen Dingen völlig unprofessionell“, kommentiert Bucher, selbst passionierter Reiter. Und so geht es vielen: Sponsoren, Dienstleistern, Helfern und Teilnehmern, die bereits in Vorleistung traten oder ihre Saisonplanung auf Donaueschingen ausrichteten.

"Das ist unangenehm und vor allen Dingen völlig unprofessionell.“ Johann Bucher, Vorsitzender des Reit- und Fahrvereins Schwenningen Foto: Roger Müller

Absage von 2023 hat wohl immer noch ein Nachspiel

Die Erinnerung an 2023 ist noch frisch. Damals sagte Veranstalter Kaspar Funke (Escon Marketing) das Turnier im Frühjahr ab – mit ehrlicher Begründung. Auch damals war die wirtschaftliche Lage angespannt – Corona-Nachwirkungen, eine schwächelnde Konjunktur und geopolitische Unsicherheiten. Zudem lief Funkes Vertrag zum Jahresende 2023 aus, er wurde trotz Bewerbung für die Neuausrichtung nicht mehr berücksichtigt – stattdessen erhielt Rath mit seinem Team aus Kronberg den Zuschlag. Mehr noch, es ist wohl immer noch ein Rechtsstreit zwischen der Stadt Donaueschingen und Kaspar Funke anhängig, weil diesem aufgrund der Absage des Turniers seitens der Stadt Vertragsbruch vorgeworfen wird.

Das verwaiste Reitstadion: Das Reitturnier CHI 2025 ist abgesagt. Den Veranstaltern fehle die reiterliche Klasse, hieß es zunächst. Foto: Jens Wursthorn

Nun droht sich die Geschichte zu wiederholen. Auch Rath sagt ab – und auch jetzt steht der Vorwurf des Vertragsbruchs im Raum. Denn das Turnier ist nicht „verschoben“, wie es hieß, es ist schlichtweg abgesagt.

Schlossempfang hätte Wogen glätten können

Eine vielleicht letzte Möglichkeit zur Reduzierung des immensen Schadens auf der Vertrauensebene wäre gewesen, den Schlossempfang am Freitag, 19. September, doch wie geplant stattfinden zu lassen. Es wäre eine perfekte Möglichkeit gewesen, den größten und wichtigsten Unterstützern des Turniers, denen die Einladungen schon vorlagen, persönlich Rede und Antwort zu stehen. „Von unserer Seite her wäre der Schlossempfang gestanden, auch trotz der Absage des Turniers“, so die dafür Verantwortliche Kerstin Tritschler. Doch auf mehrere Anfragen seitens des Hauses Fürstenberg beim Veranstalter gab es keine Reaktion. „Da wir natürlich auch planen müssen, haben wir nun den Empfang unsererseits abgesagt“, so Tritschler.

Zum Rest des Desasters rund um das Donaueschinger Reitturnier äußert sich die Familie Fürstenberg nicht. Lediglich noch einmal in Erinnerung darf man sich die Worte von Christian Fürst zu Fürstenberg im September 2023 bei der ersten Präsentation des neuen Veranstalters in der Anspannhalle des Marstalles rufen. Damals sagte zu Fürstenberg nach der Vorstellung und den multimedialen Präsentationen, die bei allen für Staunen sorgten: „Alles toll, alles perfekt, die Präsentationen mit den animierten Veränderungen zum Turnier, alles schick. Aber schauen wir mal, was dann tatsächlich daraus wird“.

Das CHI Donaueschingen

Traditionsreich

Das CHI Donaueschingen gehört zu den traditionsreichsten Reitturnieren in Europa. Seine Geschichte begann, als Joachim Erbprinz zu Fürstenberg sich bereit erklärte, Geld und Gelände für eine solche Veranstaltung zur Verfügung zu stellen. 1954 wurde das erste Turnier, zunächst in nationalem Rahmen, ausgetragen. Zu den Höhepunkten zählten später die Durchführung der Europameisterschaften der Dressurreiter 1991 und der Springreiter im Jahr 2003. Die Vierspännerfahrer trugen 2019 ihre Europameisterschaften aus.