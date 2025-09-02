Reitturnier Donaueschingen: Das Vertrauen steht auf dem Spiel

Zunächst ist die Rede von mangelnder Qualität. Nun schwenkt der Veranstalter um und nennt die wahren Gründe. Nicht nur Sponsoren sind verärgert.
Wenige Tage nach der überraschenden Absage des internationalen Donaueschinger Reitturniers CHI wird klar: Anlass war doch nicht das vermeintlich schwache Teilnehmerfeld, wie zunächst behauptet. Es gab einen anderen Grund. Über diesen wurde schon in der letzten Augustwoche hinter vorgehaltener Hand gemunkelt. Die Bestätigung kam jetzt von Turnierchef Matthias-Alexander Rath selbst. Er äußerte sich gegenüber dem „Reiterjournal“: „Wir haben uns zur Absage entschlossen, um ein erneutes, deutliches Minus im zweiten Jahr in Folge zu vermeiden“, sagte Rath.