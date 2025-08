In eine beeindruckende Bühne für Pferdestärken der ganz besonderen Art verwandelte sich das Turniergelände beim Showabend des Fests der Pferde.

Die Veranstaltung im Rahmen des Reitturniers lockte tausende Besucher an, die ein facettenreiches Programm zwischen Tradition und Adrenalin geboten bekamen. Neben beeindruckenden Darbietungen aus dem Pferdesport standen spektakuläre Showeinlagen und Motorpower auf dem Programm.

Den Auftakt machte eine liebevoll choreografierte Quadrille, bei der Reiterinnen und Reiter in präziser Formation ihre Pferde durch die Bahn führten. In perfekt abgestimmten Bewegungen zeigten die Reiterpaare verschiedene Figuren wie Fächer, Schlangenlinien und Kreuze – immer im Gleichklang mit der Musik, sowie in historischen Gewändern und in absoluter Harmonie miteinander. Das Publikum war sichtlich beeindruckt von der Disziplin, dem Training und der engen Verbindung zwischen Pferd und Reiter.

Ein Engel auf dem Pferd, und eine Kutsche, gezogen von einem Mini-Shetty, so vielseitig präsentiert sich das Pferdeparadies Haug aus Talheim beim Showabend in Donaueschingen. Foto: Roger Müller

Nachwuchs und Engagement standen im Fokus bei den Vereinspräsentationen des Pferdeparadieses Haug aus Talheim und des Reitvereins Villingen. Die Vielfalt der Vereinsarbeit wurde eindrucksvoll sichtbar. Besonders beeindruckend war der Auftritt der Teilnehmer vom Pferdeparadies Haug, das scheinbar alles mobilisierte, was der Verein aufzubieten hatte, und knapp 180 Akteure zur Darbietung „The greatest Showman“ in den Parcours schickte.

Rasante Fahrt der Vierspänner

Besonderer Höhepunkt war auch der Auftritt von Michael Brauchle. Er ist ein international erfolgreicher Vierspänner-Fahrer. Mit seinen vier Ponys und einer weiteren Ponykutsche, die seine Schwägerin steuerte, ging es in rasanter Fahrt über den Platz. Beide ließen das Publikum den Adrenalinkick des Fahrsports hautnah miterleben. Im hohen Tempo meisterten sie ihre Fahrt, stets mit höchster Präzision und Kontrolle. Die donnernden Hufe, das rhythmische Klirren der Geschirre von Brauchle und dessen Schwägerin mit ihrer souveränen Fahrweise sorgten für Begeisterung auf den Rängen.

Matrix-Show-Team eine Klasse für sich

Mit im Programm war auch das Matrix-Show-Team aus Freiburg. Die Mitglieder sind weit mehr als eine Tanz- oder Turngruppe. Es handelt sich um ein Ensemble, das Bewegung in Kunst verwandelt. Mit einer faszinierenden Kombination aus modernem Tanz, Kunstturnen und Akrobatik schaffte das Team eine atemberaubende Show, die das Publikum in Staunen versetzte.

Atemberaubend ist die Show der beiden Motocrossfahrer, die der Schwerkraft komplett zu trotzen scheinen und mit ihrem Können das Publikum in ihren Bann ziehen. Foto: Roger Müller

Zum Abschluss wurde es laut, schnell und spektakulär. Zwei Motocrossfahrer lieferten sich eine atemberaubende Freestyle-Show, bei der sie mit ihren Maschinen über eine Rampe schossen, durch die Luft flogen, waghalsige Tricks präsentierten und scheinbar die Schwerkraft außer Kraft setzten. Mit jedem Sprung stieg die Spannung. Die Motocrossfahrer überzeugten nicht nur mit technischer Präzision, sondern auch mit Showtalent.

Nicht nur für Pferdefans

Die Show war ein voller Erfolg, mit einer Mischung aus Tradition und Moderne, Gefühl sowie Action. Das Publikum erlebte einen abwechslungsreichen Abend, der sowohl Pferdeliebhaber als auch alle anderen Zuschauer auf ihre Kosten kommen ließ.

Das weitere Programm

Bis Sonntag

Der Freitagabend stand beim Fest der Pferde ganz im Zeichen des „Black Forest Friday“. Besonders begrüßt wurden dabei Besucher, die in Dirndl oder Tracht zur Party kamen. Am Samstag, 2. August, steht dann die Fohlenversteigerung auf dem Programm. Höhepunkt am Sonntag, 3. August, ist der Große Preis. Für Kinder gibt es ein großzügiges Kinderland beim Ausstellungsgelände.