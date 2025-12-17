Reitstall in Donaueschingen: Vor welchen Herausforderungen der Reitsport aktuell steht

Der Druck steigt, doch nicht nur wirtschaftlich wird es immer schwieriger durchzuhalten. Pächter Claus Steidinger und sein Team kämpfen mit den großen Veränderung im Reitsport.
Reitställe stehen heute vor deutlich mehr Herausforderungen als noch vor ein paar Jahren. Steigende Kosten, hohe Erwartungen, gesellschaftlicher Druck – und ein Reitsport, der sich selbst verändert. Das bekommt auch Claus Steidinger zu spüren, der seit zehn Jahren die Anlage des Reit- und Fahrvereins Donaueschingen am Sickenbühl führt.