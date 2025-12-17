Reitstall in Donaueschingen: Vor welchen Herausforderungen der Reitsport aktuell steht

Der Druck steigt, doch nicht nur wirtschaftlich wird es immer schwieriger durchzuhalten. Pächter Claus Steidinger und sein Team kämpfen mit den großen Veränderung im Reitsport.

Reitställe stehen heute vor deutlich mehr Herausforderungen als noch vor ein paar Jahren. Steigende Kosten, hohe Erwartungen, gesellschaftlicher Druck – und ein Reitsport, der sich selbst verändert. Das bekommt auch Claus Steidinger zu spüren, der seit zehn Jahren die Anlage des Reit- und Fahrvereins Donaueschingen am Sickenbühl führt.

Mit viel Engagement hält er den Betrieb am Laufen, doch einfach ist das längst nicht mehr. „Romantik zahlt keine Futterrechnungen“, sagt er schmunzelnd. Denn Futter, Einstreu und Energie sind in den letzten Jahren massiv teurer geworden.

Gleichzeitig können Ställe ihre Preise nur vorsichtig erhöhen. „Wir wollen unsere Pferde top versorgen und trotzdem wirtschaftlich bleiben – das ist oft ein echter Spagat.“ Auch die jährlichen Tierarztkosten im fünfstelligen Bereich für die Schulpferde wollen gestemmt sein.

Dazu kommt der Zustand der Anlage selbst: Dächer, Böden, Technik, Maschinen – irgendetwas ist immer zu reparieren oder zu erneuern. „Eine Reitanlage ist nie fertig“, fasst Steidinger zusammen. Für einen Verein, der sich vor allem über Mitgliedsbeiträge und Unterricht finanziert, ist das eine dauerhafte Herausforderung. Und die Hallen- und Platzzeiten werden knapper. „Früher waren die Schüler schon ab 14 Uhr da, heute kommen sie wegen Ganztagsschulen erst am Abend – genau wie die Pensionäre (Einsteller von Pferden).“ Konflikte sind da vorprogrammiert. Trotzdem setzt der Verein bewusst auf Nachwuchsarbeit. „Irgendwer muss die Kinder ja ausbilden. In Profiställen passiert das oft nicht.“

Auch bei Turnieren ist Claus Steidinger mit am Start und geht mit seinen Reitschülern selbstverständlich den Parcours ab. Foto: Roger Müller

Nicht nur die wirtschaftliche Lage hat sich verändert, auch die Erwartungen der Reitschüler. Viele wünschen sich heute ein Gesamtpaket: guter Unterricht, Wissen über Pferde, ein respektvoller Umgang und eine angenehme Atmosphäre. Eltern achten verstärkt darauf, dass ihre Kinder im Stall mehr lernen als nur Reittechnik – nämlich Verantwortung, Geduld, Empathie. „Wir sind heute Trainer und Pädagogen in einem“, sagt Steidinger. Das koste Zeit, die eigentlich niemand bezahlt.

Viele neuen Aufgaben

Immer an seiner Seite ist Lebensgefährtin Melanie Krumpl, die sich neben ihrem normalen Job ebenfalls um Reitunterricht, Pferde und Anlage kümmert. „Reich wird man als Pächter einer Vereinsanlage nicht, weswegen ich Melanie auch unglaublich dankbar für ihre Unterstützung bin. Was mich aber antreibt, sind die zahlreichen Jugendlichen, denen wir den Reitsport näherbringen können. Ohne die Jugendarbeit, hätte ich schon längst das Handtuch geworfen“, so der 64-Jährige.

Aber der Umgang mit Kindern und Jugendlichen bringt zusätzlich neue Aufgaben mit sich. Viele wachsen in einer digitalen Welt auf, in der Geduld und körperliche Arbeit nicht selbstverständlich sind. „Ein Pferd fordert Präsenz und Einfühlungsvermögen. Das lernt man nicht per App.“ Im Unterricht gehe es deshalb auch darum, Grenzen zu setzen, zu motivieren und Werte zu vermitteln.

Achtsamkeit und Teamgeist

Der Stall wird so zum Lernort fürs Leben. In Donaueschingen wird dieser Gedanke ernst genommen. Die Reitschule arbeitet intensiv mit jungen Menschen und fördert nicht nur Technik, sondern auch Achtsamkeit und Teamgeist.

Trotz aller Herausforderungen bleibt für Steidinger eines im Mittelpunkt, die Liebe zu den Pferden und die Verantwortung für die Menschen, die ihnen begegnen.

RuF Donaueschingen

Zum Verein

Der Reit- und Fahrverein (RuF) Donaueschingen wurde 1968 gegründet und weist um die 200 Mitglieder auf. Großen Stellenwert im Verein hat die Ausrichtung von Veranstaltungen mit Dressur und Springen. Tradition hat ein Turnier im Juni im Sickenbühl. Bedeutsam für die Pferdefreunde ist auch die Nachwuchsarbeit. Dazu gehören Turniere, Reiterferien, Ausflüge oder auch gemeinsame Tanzauftritte.