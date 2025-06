Fünf Tage lang tollen Sport erlebten die Reitsportfans bei den „Winterlingen Winners“ auf der Anlage von Andy Witzemann. Dort hatten sich über Pfingsten hunderte Reiter und ihre Pferde getummelt und in zahlreichen Springreit-Wettbewerben um Schleifen und Geldpreise gekämpft.

Donnerstag

Bereits am ersten Turniertag, dem Donnerstag, wartete mit der Prüfung Klasse M*** ein erster Höhepunkt, den der Bulgare Rossen Raytchev (RFV Ziegelhof) auf „Stakkas Conzino PS“ für sich entschied.

Freitag

Der erste Wettbewerb der großen Tour, eine Zwei-Phasen-Springprüfung Klasse S* bildete das Highlight des Freitags, das Sönke Aldinger (RSZ Josefshof im Winkel) mit „Quest van de Vossendries“.

Samstag

Gleich zwei Siege fuhr die Schweizerin Joana Schildknecht, die schon am Freitag den „Schlosse Ladies Cup“, eine Springprüfung Klasse M* für sich entschieden hatte, am Samstag ein: Mit „ Quanchita van de Nachtegaele“ gewann sie das S*-Springen der U-25 Heinzler-Netze-Tour und ließ mit „Quatisse van de Beginenhof“ einen weiteren Erfolg bei der Amazonen Springprüfung Klasse M** folgen.

Am Abend stand das S**-Springen der Großen Tour an. In einem hochklassigen Wettbewerb mit einem starken Teilnehmerfeld kam Hans-Dieter Dreher (RV Dreiländereck) als Schnellster fehlerfrei durch den Parcours und sicherte sich so den Sieg. Danach wartete auf die Zuschauer noch ein besonderes „Schmankerl“; das Speed Derby. Die Zeitspringprüfung der Klasse S* gewann hier Anastasia Wetzstein (TV RG Gültstein mit „Galita O“ in 61,02 Sekunden.

Sonntag

Das Finale der U25-Heinzler-Netze-Tour wartete am Sonntag. In der S**-Springprüfung mit Siegerrunde setzte sich abermals Schildknecht mit „Napoleon C“ durch. Einen weiteren Sieg verbuchte Aldinger mit „Nyjerc Z“ in der Zwei-Phasen-Springprüfung Klasse S*. Ein Spektakel wartete zum Abschluss des vierten Turniertages: Die Barrierespringprüfung der Klasse S*. Hans-Dieter Dreher mit „Cous Cous 3“ und Ralf Köberle (PSV Aulendorf) auf „Alabama 55“ meisterten zwei Meter und teilten sich so den Sieg.

Montag

Höhepunkt des Finaltages war der „Große Preis von Winterlingen“, eine Springprüfung Klasse S** mit Stechen. Sven Schlüsselburg (PLZ Engelsberg) kam sowohl im Umlauf als auch im Stechen fehlerfrei mit der schnellsten Zeit von 38,08 Sekunden über die Hindernisse und holte sich so den Sieg vor dem ebenfalls fehlerfreien Hendrik Mader (RV Epfendorf), der 41,19 Sekunden benötigte.

Weiter geht es mit den Dressurwettbewerben

Fortgesetzt werden die Winterlingen Winners vom 12. bis 15. Juni mit den Dressurwettbewerben.