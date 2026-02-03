Reitsport-Verfahren: Klage gegen Zollernalbkreis verloren - Verwaltungsgericht Sigmaringen begründet Urteil

Dass Andy Witzemann das Verfahren gegen den Zollernalbkreis vor Gericht verloren hat, ist bekannt. Jetzt gibt es die Urteilsbegründung.
Das Verwaltungsgericht Sigmaringen hat erst kürzlich die Klage des Reitsport-Unternehmers Andy Witzemann gegen eine Nutzungsuntersagung für Teilbereiche seiner Reitanlage abgewiesen. Witzemann hatte seine Anlage „zwischen 2011 und 2021 erweitert durch die Vergrößerung eines Sandplatzes, die Errichtung einer Pferdelongierhalle sowie den Bau weiterer Sand- und Abreitplätze mit entsprechenden Aufschüttungen für Zuschauer- und Richterwagen“, ruft das Gericht in einer Pressemeldung in Erinnerung. „Die hierfür erforderlichen Baugenehmigungen holte er zuvor nicht ein“, schreibt Gerichtssprecher Florian Leclerc. Nach einer Baukontrolle im April 2021 ordnete das Landratsamt die Einstellung der Bauarbeiten an. Weil die nachträgliche Legalisierung bis 2023 nicht gelungen war, untersagte das Landratsamt dem Kläger im August die Nutzung der Anlagen. Man ließ aber im Angesicht des für September 2023 bevorstehenden Reitturniers nochmals Gnade walten. Jetzt kam es zur Verhandlung, die Witzemann eben verlor.