Letzter Auswärtsauftritt der HSG-Männer

Das letzte Punktspiel in der Liga bestreiten die Männer der HSG Rottweil bei der HSG Baar. Spannend wird dies auch im Hinblick auf das anstehende Bezirkspokalfinale in wenigen Wochen, in dem sich beide Teams erneut gegenüberstehen werden. Das Duell am Samstag könnte somit eine Art Generalprobe werden.