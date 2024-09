Reitsport in Donaueschingen: Hochkarätige Reiter mischen beim Turnier mit

1 Olympiasieger Michael Jung tritt wieder im Schlosspark an. (Archivfoto) Foto: Roger Müller

Hochkarätige Reiter sind beim Internationalen S. D. Fürst Joachim zu Fürstenberg-Gedächtnisturnier in Donaueschingen zu Gast. Das Turnier verspricht, ein gelungenes Comeback zu feiern.









Das Internationale S. D. Fürst Joachim zu Fürstenberg-Gedächtnisturnier in Donaueschingen verspricht, ein gelungenes Comeback zu feiern. Ein Blick auf die Nennungslisten verspricht guten Sport für das Traditionsturnier. Marcus Ehning, Hans-Dieter Dreher, Richard Vogel und dessen Lebensgefährtin Sophie Hinners, David Will oder auch Mannschafts-Weltmeisterin Janne-Friederike Meyer-Zimmermann haben ihr Kommen angekündigt. Und mit Michael Jung, dem amtierenden Sieger in der Vielseitigkeit von Paris, herrscht dann auch noch ein Hauch von Olympia in den fürstlichen Parkanlagen.