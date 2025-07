Am vergangenen Wochenende waren die Pferdesportler beim RV Lörrach an drei Tagen gefordert.

Wie im vergangenen Jahr lud der RV Lörrach auch 2025 wieder zu seinem beliebten Reitturnier auf der eigenen Reitanlage ein. An gleich drei Tagen duellierten sich Dressur-, Spring-, und Vielseitigkeitsreiter in den verschiedenen Wettbewerben um diverse Preise.

Am Freitagnachmittag machten die Dressurreiter ab 14.30 den Auftakt ins Wochenende und überzeugten mit ihrem Geschick die Zuschauer. Den Abschluss des Abends machte die Dressurprüfung der Klasse L* unter Flutlicht. Hier sicherte sich Dr. Kerstin Stubbe auf ihrem 14-jährigen Wallach Freddy 303 den Sieg. Mit der Wertnote 7.10 verwies sie Susanne Erkens auf Denva II (6.8) und Heide-Katrin Winkler auf San Devino (6.5) auf die Ränge zwei und drei.

Am Samstagvormittag folgten weitere Dressur- sowie Schritt-Trab-Galopp-Wettbewerbe auf dem Areal des RV Lörrach.

Am Nachmittag gingen dann die Springer in ihren jeweiligen Wettbewerben an den Start. Von 15.45 Uhr bis 20.45 Uhr war der Nachmittag mit bester Reitsportunterhaltung vollgepackt. Den Höhepunkt lieferte die Punktespringprüfung der Klasse L mit Joker unter Flutlicht. Die Schweizerin Michèle Oeschger (RV Frech City) ritt in beeindruckenden 50.54 Sekunden sowie 54 Punkten auf ihrer Stute Hickstead Witch ins Ziel und sicherte sich somit den Sieg. Punkt- und zeitgleich sicherten sich Samia Glatt und Sophie Hotz vom RV Schopfheim mit 54 Punkten in 52.12 Sekunden den zweiten Rang.

Das Highlight des Wochenendes stand den Zuschauern in Lörrach dann am Sonntag bevor. Nachdem am Vormittag erneut zahlreiche Springprüfungen abgehalten wurden, folgte um 15.45 Uhr die prestigeträchtige Zwei-Phasen-Springprüfung der Klasse L.

Auch in dieser Kategorie ließ sich Michèle Oeschger auf Hickstead Witch nicht beirren und distanzierte die Konkurrenz im Stechen um fast drei Sekunden. In 33.82 Sekunden überquerte sie die Ziellinie. Das Podest komplettierten Laurenz Lukas (36.36/RV Dreiländereck) und Melanie Retz (36.97/RV Frech City). Katrich Frech, ebenfalls vom RV Frech City, unterlief im Stechen ein Fehler, weshalb sie sich trotz der guten Zeit von 35.02 nur mit dem vierten Platz zufrieden geben musste.