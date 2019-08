Reitsport CHI Donaueschingen: Anna Sandmann im deutschen Team

Es kam überraschend. Kurz vor dem Startschuss der EM musste Mareike Harm, die aktuelle Top-Fahrerin in der Welt, für die Mannschaftsnominierung passen. Bei der Verfassungsprüfung der Pferde am Donnerstag erhielt ihr "Amicello" nicht das Okay der Prüfungskommission. Dadurch rutschte die 23-jährige Anna Sandmann, zuletzt gute Neunte beim CHIO in Aachen, ins deutsche Team. Mareike Harm startet nun mit einem Ersatzpferd lediglich im Einzel-Wettkampf. "Sie wird unserer Mannschaft sehr fehlen. Das ist bitter", erklärte Bundestrainer Karl-Heinz Geiger.

Doch der Allgäuer vertraut Anna Sandmann hundertprozentig. "Anna hat nicht nur zuletzt in Aachen starke Leistungen gezeigt, sondern sammelte auch schon bei der Zweispänner-WM sehr wichtige Erfahrung. Auch durch ihren Vater Christoph weiß sie genau, was in Donaueschingen auf sie nun zukommt. Sie kennt das Metier Gespannfahren bis ins kleinste Detail." Christoph Sandmann zählt seit vielen Jahren zur europäischen Elite.

Anna Sandmann soll nun also mithelfen, dass die deutsche Mannschaft einen Podestplatz erreicht. "Im Einzel- oder mit dem Team ist dies unser Ziel", betont der Bundestrainer.