Den dritten deutschen Sieg beim Longines CHI Classics Basel in der St. Jakobshalle sichert sich am Freitag Isabell Werth, die weltweit erfolgreichste Dressurreiterin.
Die achtfache Olympiasiegerin holte sich zum Auftakt des Dressur-Weltcups in Basel mit Wendy de Fontaine und 78,674 Punkten erwartungsgemäß den ersten Platz. Über den Turnierstart zeigte sich Werth erfreut: „Basel ist einfach wunderbar, es ist einfach ein tolles Turnier. Jetzt müssen wir den Wind beim Abreitzelt noch ein bisschen abstellen, das wird Herr Straumann aber sicher hinkriegen.“