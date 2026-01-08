Wow! Was für ein Auftakt aus deutscher Sicht beim Longines CHI Classics Basel in der St. Jakobshalle. Richard Vogel gewinnt das Auftaktspringen, Hansi Dreher wird Dritter.

Zu Ehren des Sieger-Paares erklingt am frühen Donnerstagnachmittag die Deutsche Nationalhymne. Der zehnjährige braune Holsteiner-Hengst Diamant de Casal trug Richard Vogel, den amtierenden Europameister, im Preis des Gönnerclubs Pferdesport Basel zum Sieg. Der 28-Jährige absolvierte den 300 Meter langen Parcours mit elf Hindernissen bis zu einer Höhe von 1,40 Meter in 54,39 Sekunden. Der amtierende Europameister und Sechste der aktuellen FEI-Weltrangliste war allerdings nur einen Hauch schneller als die Konkurrenz.

Europameister siegt, Dreher wird Dritter Denn es war eine enge Angelegenheit auf den ersten vier Plätzen. Den Ersten trennten vom Vierten nur 50 Hundertstel-Sekunden. Platz zwei ging an Portugal. Rodrigo Giesteira Almeida war mit seinem 14-jährigen braunen Hengst Solidat lediglich 17 Hunderstelsekunden langsamer als Vogel.

Bei der Siegerparade zeigte der Eimeldinger Hansi Dreher ein breites Grinsen im Gesicht. Platz drei war der Lohn für einen großartigen Ritt mit dem neunjährigen Wallach Harley de la Cense. Lediglich sieben Hundertstelsekunden trennten den 53-Jährigen vom Zweiten. Platz vier ging an den Schweizer Pius Schwizer auf Thelma Hastak.

Die weiteren deutschen Starter spielten bei dieser ersten internationalen Prüfung am Donnerstag keine Rolle. Die ehemalige Oberrhein-Reiterin Pia Reich blieb ohne Abwurf, war aber im Parcours zu langsam und belegte auf PB Corrada Rang 16. Jens Wawrauschek belegte Rang 30 und Josch Löhden Platz 38.

Schweizer Doppelsieg im zweiten Springen

Im anschließendem Preis des Range Rover, einem Zwei-Phasen-Springen, feierten die Gastgeber einen Doppelsieg.

Zunächst ging’s in der ersten Phase nur um die Fehler. Wer nach acht Hindernissen fehlerlos war, durfte dann die zweite Phase des Springens bestreiten. Hier war dann die erzielte Zeit maßgebend.

Den schnellsten fehlerfreien Ritt lieferte Romain Duguet auf dem 15-jährigen Wallach Bel Canto de Boguin in 23,45 Sekunden ab. Nur 23 Hundertstelsekunden langsamer war sein Landsmann Martin Fuchs. Der Medaillen-Gewinner bei Welt- und Europameisterschaften sattelte in diesem zweiten internationalen Springen Love de Vie, eine zehnjährige Stute.

Beste Deutsche in diesem Springen über Hindernisse bis zu einer Höhe von 1,45 Meter war Pia Reich, die im Reiterring Oberrhein groß geworden war. Reich belegte am Ende in diesem Weltklassefeld auf PB Löwenherz Rang elf .

Dreher reichte es diesmal auf dem 14-jährigen Holsteiner Wallach Elysium nur zu Platz 23. Der Eimeldinger war in der zweiten Phase des Springens nicht schnell genug. Zu langsam ließ es auch Vogel auf seinem Europameister-Pferd United Touch S angehen. Er belegte lediglich Rang 34. Noch weiter hinten platziert war der Deutsche Marco Kutscher auf Cool Fox 5.