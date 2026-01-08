Wow! Was für ein Auftakt aus deutscher Sicht beim Longines CHI Classics Basel in der St. Jakobshalle. Richard Vogel gewinnt das Auftaktspringen, Hansi Dreher wird Dritter.
Zu Ehren des Sieger-Paares erklingt am frühen Donnerstagnachmittag die Deutsche Nationalhymne. Der zehnjährige braune Holsteiner-Hengst Diamant de Casal trug Richard Vogel, den amtierenden Europameister, im Preis des Gönnerclubs Pferdesport Basel zum Sieg. Der 28-Jährige absolvierte den 300 Meter langen Parcours mit elf Hindernissen bis zu einer Höhe von 1,40 Meter in 54,39 Sekunden. Der amtierende Europameister und Sechste der aktuellen FEI-Weltrangliste war allerdings nur einen Hauch schneller als die Konkurrenz.