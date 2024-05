1 Das Waldfest des Akkordeonclubs Ottenheim am Vatertag darf nicht mehr am Karl-Otto-Platz stattfinden. Foto: Mühl

Der Akkordeonclub Ottenheim hat Post vom Landratsamt erhalten – keine guten Nachrichten. Das geplante Waldfest am Himmelfahrtstag, wie es seit mehr als 40 Jahren am Karl-Otto-Platz ausgetragen wurde, muss ab jetzt woanders stattfinden.









Zeiten ändern sich, doch allzu abrupte Änderungen sorgen in nicht wenigen Fällen für Verunsicherung. So passiert es dieser Tage in Ottenheim: Nach mehr als 40 Jahren muss der Akkordeonclub (ACO) sein am Himmelfahrtstag geplantes Waldfest an einem anderen Platz ausrichten. Bisher waren die Musiker stets am Karl-Otto-Platz zu finden. Doch diese Ära ist zu Ende, wie dieser Tage seitens des Landratsamts bekannt wurde.