Reiterverein Lörrach: Beim „Tag des Pferdes“ gab es Vorführungen und Infos
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Eine der Leistungssportlerinnen des Reitervereins, Annika Hitzfeld, scheint regelrecht über dem Pferd Rüdiger zu schweben. Foto: Reiterverein Lörrach

Beim „Tag des Pferdes“ gab es beim Reiterverein Lörrach Informationen und Darbietungen.

Beim Reiterverein Lörrach fand am vergangenen Sonntag wieder der traditionelle „Tag des Pferdes“ statt. Bei strahlendem Sonnenschein konnten zahlreiche Besucher das umfangreiche Angebot genießen, und das nicht nur optisch und kulinarisch: Die Kleineren unter den Besuchern konnten auch kräftig mitmachen, zum Beispiel beim beliebten Ponyreiten, Hufeisenbasteln oder Kinderschminken, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

 

Tierklinik und Hufbeschlag zeigen ihre Arbeiten

Für alle Interessierten vermittelten Mitarbeiterinnen der Tierklinik Partners aus Wehr viel Wissenswertes über Krankheiten und Behandlungen bei Pferden. Auch die Firma Hufbeschlag Weber demonstrierte wieder am Pferd ihr Können.

Den Höhepunkt des Tages stellte laut der Mitteilung des Reitervereins dann das Showprogramm dar. Unter dem Motto „Traumwelten“ waren dieses Jahr auch ein paar besondere „Teilnehmer“ dabei – neben den traditionellen Vorführungen im Reiten und Voltigieren waren auch zahlreiche Ponys, Minishetties und sogar zwei Ziegen dabei.

Die von ausnahmslos allen Teilnehmern - mit und ohne Pferd – gezeigten fantasievollen Darbietungen trugen zu einem sehr gelungenen Familien- und Pferdefest bei.

 