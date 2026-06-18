Reiterverein Lörrach: Beim „Tag des Pferdes“ gab es Vorführungen und Infos

1 Eine der Leistungssportlerinnen des Reitervereins, Annika Hitzfeld, scheint regelrecht über dem Pferd Rüdiger zu schweben. Foto: Reiterverein Lörrach Beim „Tag des Pferdes“ gab es beim Reiterverein Lörrach Informationen und Darbietungen.







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Beim Reiterverein Lörrach fand am vergangenen Sonntag wieder der traditionelle „Tag des Pferdes“ statt. Bei strahlendem Sonnenschein konnten zahlreiche Besucher das umfangreiche Angebot genießen, und das nicht nur optisch und kulinarisch: Die Kleineren unter den Besuchern konnten auch kräftig mitmachen, zum Beispiel beim beliebten Ponyreiten, Hufeisenbasteln oder Kinderschminken, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.