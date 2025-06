1 Franz Glatthaar ist dieses Jahr zum 50. Mal beim Blutritt in Weingarten dabei. Foto: Tine Klausmann Als 13-jähriger nimmt Franz Glatthaar erstmals am Blutritt teil. Dieses Jahr wird der Blutreiter aus dem Oberndorfer Teilort Beffendorf ausgezeichnet.







Seit Jahrhunderten findet in Weingarten am Freitag nach Christi Himmelfahrt der Blutritt statt. Die Verehrung der Heilig-Blut-Reliquie in Form einer Reiterprozession ist in dieser Form und Größe einmalig in Europa.