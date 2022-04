1 Pferd und Reiterin wurden bei dem Unfall verletzt. (Symbolfoto) Foto: Scholz/Pixabay

Leichte Verletzungen erlitten die 27-jährige Reiterin sowie ihr Pferd bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagnachmittag in Haigerloch-Weildorf ereignet hat.















Haigerloch - Der 32-jährige Fahrer eines Skoda Superb war gegen 17.40 Uhr auf der Bittelbronner Straße in Fahrtrichtung Bittelbronn unterwegs, als aus der Straße "Kätzling" von rechts das Pferd auf die Fahrbahn trat und mit der rechten Fahrzeugseite zusammenstieß.

Die 27-jährige Reiterin stürzte und verletzte sich hierbei leicht. Das Pferd galoppierte, ebenfalls leicht an Bein und Hufe verletzt, weiter in Richtung seines Reiterhofes. Die Reiterin wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, für das verletze Pferd wurde seitens des Reiterhofes ein Tierarzt verständigt.

Am Skoda Superb entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.