1 Das große Fahrzeug erschreckte das Tier, so dass die Reiterin abgeworfen wurde. (Symbolfoto). Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Die Polizei sucht nach einem Unfall in Bad Wildbad nach dem Fahrer eines Holztransporters. Dieser ließ eine gestürzte Reiterin offenbar einfach liegen.









Die 23-Jährige ritt am Dienstag gegen 11.50 Uhr in Christophshof auf ihrem Pferd vom Wasseraufbereitungsbecken in Richtung des Nassholzlagerplatzes. An der Hand führte sie ein weiteres Pferd mit sich. Von hinten näherte sich ein Holztransporter, vor den beiden Pferden scheuten und durchgingen.