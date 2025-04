Reiten RSC Salzstetten: Nico Leber setzt sich hohe Ziele

Fußball Bezirkspokal TSV Möttlingen zieht das große Los

Zwei Bezirksligisten und zwei A-Ligisten haben sich für das Halbfinale des Bezirkspokals Nordschwarzwald qualifiziert. Die beiden Halbfinalpaarungen wurden am Ostermontag zudem in der Halbzeit in Freudenstadt bereits ausgelost.