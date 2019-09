Reiten Nagolderin holt den Vizemeistertitel

Die Silbermedaille der diesjährigen EM ist nicht Klinks erster Titel. Bereits im Jahr 2016 brachte sie es zur Landesmeisterin und konnte auch auf der deutschen Meisterschaft zahlreiche Bronze-Medaillen einheimsen.

"Ein Pferd reagiert dabei auf die kleinsten Signale, die vom Reiter ausgehen.", erzählt die Profi-Reiterin. Nicht nur das Führen der Zügel, sondern auch das Ausüben von Druck mit den Knien oder die eigene Körperspannung sagen dem Pferd, was es tun soll. "Als wir fertig waren und ich erleichtert ausgeatmet habe, ging auch bei meiner Stute die Körperspannung und Konzentration flöten. Als dann der Applaus auf uns eindonnerte, bekam es doch ein wenig Angst."

Regelmäßiges Training ist das Erfolgsgeheimnis

Tierärztin und Hufschmied statten der Stute regelmäßige Visiten ab, um ein rundum glückliches Pferd zu gewährleisten. Klink kommen beinah die Tränen, als sie an das Jahr 2016 zurückdenkt, in dem ihre 14-jährige Paint Horse-Stute eine Fußverletzung davon trug. Bei Pferden kommt ein verletzter Fuß oft einem Todesurteil gleich und laut der damals operierenden Ärzte war die Überlebenschance alles andere als hoch. Zudem verletzte sich das Pferd abermals, als es im Zuge der Operation mit einem Lastenzug emporgehoben wurde. Daher mussten Klink und Pferd für anderthalb Jahre pausieren, ehe wieder an sportliche Leistungen zu denken war. Das tägliche Pensum wurde dabei vorsichtig im Minutentakt erhöht, bis "Gimmie-a-Sensation" wieder seine volle Leistungsfähigkeit zurück gewinnen konnte. "Gerade das Training über die Wintermonate verlangt Disziplin. Aber besser, man wagt sich bei kalten Temperaturen kurz raus, als im Frühjahr festzustellen, dass man den Winter über eingerostet ist", berichtet Klink.