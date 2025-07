Der Sieg in der Internationalen Vielseitigkeitsprüfung im Rahmen des Reitturniers auf Gestüt Waidhof ist an eine Lokalmatadorin gegangen.

Mit einem fehlerlosen Geländeritt sicherte sich am Ende Carla Heppeler auf FBW Double D vom ausrichtenden PSC Waidhof die Siegerschleife.

Schattenplätze bei brütender Hitze und starke Leistungen von den Pferden sowie Reiterinnen und Reiter waren an den beiden Tagen auf dem Inzlinger Gestüt angesagt. Im Mittelpunkt stand nach einer Pause von 15 Jahren die Internationale Vielseitigkeitsprüfung. So nahmen denn auch Starter aus der Schweiz und Österreich an diesem Turnier-Höhepunkt teil. Groß war die Freude bei Turnierchef Jürgen Allgöwer, der selber bei dieser Vielseitigkeitsprüfung im Sattel saß, dass mit Carla Heppeler eine Starterin aus dem heimischen Stall am Ende ganz oben auf dem Treppchen stand.

Nach der Dressur und Springen lag Heppeler nur auf dem vierten Rang. Da führte noch die Schweizerin Jrina Giesswein mit Clooney SB. Doch dann zeigte die Lokalmatadorin am Sonntag im Gelände eine famose Leistung, blieb trotz hohem Tempo fehlerlos. Die Uhr blieb Heppeler mit ihrem 13-jährigen Wallach bei 4:30 Minuten stehen. So schnell war keiner der anderen Starter. Diese Super-Zeit reichte dann am Ende auch zum Sieg. Platz zwei ging an Giesswein, die auf der 2340 Meter langen Strecke mit 20 Hindernissen 23 Sekunden langsamer als Heppeler war. Platz drei ging mit Leonie Johanna Bartölke (RFV Donauwörth-Mertingen) auf Herbstfeuer an eine weitere Amazone. Sie war im Gelände nur fünf Sekunden langsamer als Heppeler.

Der Auftritt von Jürgen Allgöwer in dieser Internationalen Vielseitigkeit konnte sich mit Lumiere de Waidhof sehen lassen. Nach Platz 16 in der Dressur, Platz eins im Springen und Rang zehn im Gelände wurde Allgöwer am Ende auf Platz neun gewertet.

In einer Stil-Geländerittprüfung der Klasse E hatte Anne Kalt (RSG Waldshut) auf Duke’s Coloured Symphony die Nase vorne. Der Schweizer Radan Düring trug sich beim Geländeritt der Klasse A in die Siegerliste ein. Wir berichten noch von den Springprüfungen.