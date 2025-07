Das Reitturnier des RV Wiesental-Steinen lockte viele interessierte Zuschauer an. Bei angenehmem Sommerwetter sahen sie nicht weniger als 27 Prüfungen im Dressur-Viereck und auf dem weitläufigen Rasen-Springplatz.

Die sportlichen Highlights waren zum Turnierabschluss die Zwei-Phasen-Springprüfung der Klasse M sowie verschiedene Pro Cup-Wertungsprüfen und die beiden L-Dressurprüfungen mit Kandare und Trense.

Eine Zwei-Phasen-Springprüfung ist eine Springprüfung, die aus zwei getrennten Parcours besteht, die nacheinander absolviert werden. In der ersten Phase wird der Parcours wie eine normale Springprüfung nach Fehlern und Zeit geritten. Wenn der Reiter die erste Phase ohne Fehler beendet, wird sofort die Zeit für die zweite Phase gestartet und ein neuer Parcours muss bewältigt werden. Die Platzierung erfolgt aus Fehlern und Zeit aus beiden Phasen.

Von 15 Paaren blieben deren fünf in der ersten Phase des M-Springens ohne Fehler. Aus diesem Quintett ritt dann Katrin Frech (RV Frech City) im zweiten Parcours mit ihrem Captain Frech fehlerlos und mit der schnellsten Zeit (39,67 Sekunden) zum Sieg. Platz zwei ging in die Schweiz. Auch Florence Ruepp (RV Dreiländereck) auf Gänseblümchen blieb ohne Fehler, war aber 53 Hundertstelsekunden langsamer als Frech. Auch der Drittplatzierte Ben Dreher (RV Dreiländereck/40,52) auf Lamar und die Vierte Sophia Pilar Schäffer (RV Dreiländereck) mit Oh my Fina HP blieben fehlerfrei. Anna Fischer (RV Dreiländereck) leistete sich auf Sarchiapone einen Abwurf.

Maren Strecker hat die Nase vorne

In der L-Dressurprüfung mit Trense siegte Maren Strecker (VPS und Medizin Partners) mit Ferrandini mit der Wertnote 7,40 deutlich vor Sabrina Wirbser (TV Tiengen) auf Fedora. Die Zweitplatzierte erhielt für ihren Vortrag die Note 6,80. Platz drei ging an Nicole Menter (PSC Waidhof/Wertnote 6,20). 0,2 Punkte dahinter lag Rixa Wilke (RV Lörrach) mit Hennessy auf Rang vier.

Maren Strecker war es auch, die anschließend die L-Dressurprüfung mit Kandare und der Wertnote 7,20 zu ihren Gunsten entschied. Auf den weiteren Plätzen folgten Heide-Katrin Winkler (RV Dreiländereck/Wertnote 6,7), Sabrina Wirbser (5,90) und Maren Strecker (4,00) mit ihrem zweiten Pferd Clitschko UN.

Zwei L-Springen sorgten am Samstag für Aufmerksamkeit. Die erste Prüfung mit Hindernissen bis zu 1,10 Meter Höhe gewann Lea Winter (PSV Wolfsgrube Klettgau-Erzingen). Sie blieb ohne Fehler und war auf Dark Knight in 64,62 Sekunden mit Abstand die Schnellste. Auf Platz zwei folgte Manuel Zimmermann (Markgräfler RV Buggingen) auf Carla. Luba Laniado (RC Gundelfingen) auf Diadella wurde Dritte.

Die Schweizerin Michèle Oeschger gewann in einem Zwei-Phasen-L-Springen die Siegerschleife. Sie siegte auf Hickstead Witch ohne Abwurf in 32,83 Sekunden. Platz zwei sicherte sich Katrin Frech auf Captain Frech. Christof Grießer (RFV Klettgau-Bühl) auf Nino wurde Dritter.

Hotz-Geschwister trumpfen in A-Springen auf

Etliche A-Springen sahen am Samstag Bera Wiebke (RV Schopfheim) auf Cirby, Lisa Neymeyer (Markgräfler RV Buggingen) auf Great George, Sophie Hotz (RV Schopfheim) mit Chessmee, Viktoria Hotz (RV Schopfheim) auf Campagina und Kim Yvonne Steinau (RV Lörrach) auf Casallisa als Siegerinnen. Am Sonntag trugen sich bei A-Springen Viktoria Hotz (Campagina) und Nicole Schirmeier (RC Caballus) in die Siegerliste ein.