Reiten Jung-Festspiele im polnischen Strzegom

Dass der 36-Jährige sich auf den Strecken in Strzegom wohlfühlt, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Mit dem neuen großen Hoffnungsträger in seinem Stall scheinen noch so kurzer Zeit auch die Feinheiten immer besser zu passen. In der Vier-Sterne-Kurzvielseitigkeit (CCI-O****-S) sicherte er sich mit Chipmunk den ersten Sieg ihrer noch jungen gemeinsamen Geschichte. Jungs deutscher Teamkollege Andreas Dibowski (Döhle) schnappte sich Rang drei, auf Platz fünf folgte Josefa Sommer (Immenhausen). Damit war Team Deutschland auch der Sieg im Nationenpreis nicht mehr zu nehmen: Mit 90,4 Minuspunkten hatten sie 32,1 Punkte Vorsprung auf die Zweitplatzierten aus Großbritannien. Auf Rang drei folgten die Niederländer (146,70).

Für Michael Jung war mit dem Doppel-Erfolg im Einzel und der Teamwertung aber noch lange nicht Schluss. Vielmehr fuhr er einen zweiten Doppelsieg ein. In der Drei-Sterne-Prüfung ritt er mit dem siebenjährigen Wild Wave souverän zum Sieg, landete im Sattel von Creevagh Cooley auf Platz zwei. Und auch hinter ihm blieb alles in Altheimer Hand: Dritter wurde Pietro Grandis, Bereiter im Stall der Familie Jung, auf Choclat. Auf Platz vier folgte der Pole Pawel Spisak, der von Michael Jung trainiert wird.