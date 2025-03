1 Jule Pflumm war an der roten Schleife zu erkennen. Foto: Anna Buck

Drei Mädchen waren mit ihren Pferden beim Dressurreiterwettbewerb dabei.









Kürzlich traten drei Jugendliche zum Saisonstart in vier Wettbewerben beim Saisonauftakt des Reit- und Fahrverein Rottweils an. Lea Jauch trat mit ihrer Stute Hillary in zwei Wettbewerben an.