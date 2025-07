Im Springen und in der Dressur zeigten die Starterinnen und Starter gute Leistungen.

In einer Springprüfung der Klasse A ging Platz eins an Tonia Bölk (RC Buggingen) mit Navia. Das Paar blieb ohne Abwurf und bewältigte den Parcours in 52,37 Sekunden. An diese Zeit kam kein anderer Starter heran. Die weiteren Podestplätze gingen an Aline Andres (VPS und Medizin Partner/53,98) auf Itanga und Soraya Schrempp (RV Schopfheim/54.50) mit Ivien.

Lesen Sie auch

In einer Zwei-Phasen-Springprüfung der Klasse A hatte am Ende Lisa Neymeyer (Markgräfler RV Buggingen) auf Danilo N die Nase vorne. Ohne Fehler war sie in 23,03 Sekunden die Schnellste. Jan Fränkle vom ausrichtenden Verein PSC Waidhof auf Calina belegte Rang zwei. Platz drei ging an Rebecca Hotz (RV Schopfheim) mit Borneo de L’Abbaye.

Eine Kombinierte Springprüfung der Klasse A sah Hans-Martin Steißlinger (PSV Gäufelden) mit Jagura do Gaio auf Platz eins vor Amita Ehret (PFSV Kenzingen) auf Cocobella und Eva Weber (Schweiz) mit Coby Starlight.

Der Nachwuchs hatte auf dem Waidhof auch seine Auftritte. So siegte Anne Kalt (RSG Waldshut) in einer Kombinierten Prüfung der Klasse E mit Duke’s Coloured Symphony. Platz zwei ging an Kim-Yvonne Steinau (RV Lörrach) auf Casallisa. Vom RV Schopfheim ritt Samia Glatt mit Coco auf Rang drei. Océane Maya Krämer (RV Ichenheim) belegte auf Denny Cool Rang vier.

Anne Kalt demonstrierte ihre Vielseitigkeit, indem sie mit Duke’s Coloured Symphony auch bei einem Stil-Geländeritt der Klasse E ganz oben auf dem Treppchen stand. Sie siegte mit der Wertnote 8,6 vor Monika Pfeffer vom RV Herdwangen-Oberndorf/Spießhof auf Bon Voyage. Ihre Wertnote 8,0. Dritte wurde Samia Glatt (RV Schopfheim) mit Coco und der Wertnote 7,8.

In der Dressurprüfung der Klasse A ging die Siegerschleife in die Schweiz. Es siegte Christine Lang mit Don Damiro und der Wertnote 8,40. Auf Rang zwei platzierte sich Hanna Balcarek (Pforzheimer Reiterverein) auf Benito mit der Wertnote 8,2. Das Podest komplettierte Andreas Hemmer auf Fopker mit der Wertnote 8,1. Ihren dritten Erfolg bei diesem Waidhof-Turnier feierte Anne Kalt in einer Dressurprüfung der Klasse E (Aufgabe ES/2). Mit Duke’s Coloured Symphony und der Wertnote 8,50 lag sie am Ende vor der Zweiten Kim-Yvonne Steinau (RV Lörrach) auf Casallisa und der Wertnote 8,2. Platz drei ging an Theresia Fügner (RSG Waldshut).