Reiten, CHI Basel: Auch Vogel reitet in Basel

Richard Vogel reitet in Basel. Foto: Katja Stuppia Ein hochkarätiges Teilnehmerfeld wird bei der 15. Austragung der CHI Classics Basel vom 8. bis 11. Januar 2026 erwartet.







Mit Springreiter-Ass Ben Maher kommt der britische Olympiasieger von Tokio 2021 als aktuelle Nummer vier der Weltrangliste nach Basel. Er trifft auf den Weltcupfinalsieger von 2025, Julien Epaillard/FRA (Nummer neun der Weltrangliste), auf den Gesamtweltcupsieger des Jumping Longines Rankings, Gilles Thomas/BEL (5), sowie auf den aktuellen Europameister Richard Vogel/GER (6). Das Heimpublikum darf sich besonders auf die starken Schweizerinnen und Schweizer freuen. Dazu gehören Martin Fuchs, der Gewinner des Großen Preises von Aachen 2025 und Steve Guerdat, der Olympiasieger von London 2012, der nach seiner zweiten Rückenoperation beim CHI de Genève Mitte Dezember wieder in den Sattel zurückkehrte.