Das Reitturnier in Neubulach lockte trotz hochsommerlicher Temperaturen zahlreiche Teilnehmer an. Der Reit- und Fahrverein zieht eine positive Bilanz.
Trotz großer Konkurrenz durch ein dreitägiges Reitturnier im benachbarten Reiterkreis Böblingen (in Waldenbuch) konnte der Reit- und Fahrverein Neubulach am vergangenen Wochenende rund zweihundert Nennungen zu insgesamt acht verschiedenen Sportangeboten von der Dressur über Führzügel-Wertungsprüfungen bis Stilspringen in zwei Klassen verzeichnen. „Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz“, so Silvia Schwenker, die sagt: „Die eine oder andere Absage wegen der Hitze konnten wir über Nachmeldungen ausgleichen.“