Das Reitturnier in Neubulach lockte trotz hochsommerlicher Temperaturen zahlreiche Teilnehmer an. Der Reit- und Fahrverein zieht eine positive Bilanz.

Trotz großer Konkurrenz durch ein dreitägiges Reitturnier im benachbarten Reiterkreis Böblingen (in Waldenbuch) konnte der Reit- und Fahrverein Neubulach am vergangenen Wochenende rund zweihundert Nennungen zu insgesamt acht verschiedenen Sportangeboten von der Dressur über Führzügel-Wertungsprüfungen bis Stilspringen in zwei Klassen verzeichnen. „Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz“, so Silvia Schwenker, die sagt: „Die eine oder andere Absage wegen der Hitze konnten wir über Nachmeldungen ausgleichen.“

Die erste Vorsitzende des Vereins bewegte sich am Sonntag komplett im 100-Prozent- Bereich.

Zum einen als Gesamtleiterin des Turniers, zum anderen bei mehreren Starts, bei denen sie im Stilspringen Klasse A 90 Zentimeter mit ihrem Pferd „Schöne Polarin“ einen zweiten Platz belegen konnte. Einen weiteren zweiten Platz holte Emely Watson bei der Spaßeinlage „Jump and Run (60 Zentimeter ohne Oxer), ein vierter Platz für die Gastgeber ging im Stilspringen an Sebastian Gösele auf seinem Pferd „Toberlins van`t Goolder“.

Die beste Wertung im Dressursport der Klasse A schaffte Dorothea Fischer für den Reit- und Fahrverein Neubulach auf „Umbra 41“ mit Platz fünf.

Regen trübte die Stimmung nicht

„Leider konnten wir in diesem Jahr für die abschließende Springprüfung der Klasse A über 100 Zentimeter keine Teilnehmer stellen“, stellte Silvia Schwenker mit Bedauern fest. So lief der Hauptakt fest in den Zügeln von Tanja Dietrich ab. Die Reiterin vom RV Enzklösterle konnte sich gleich mit zwei Pferden im Preisgeld bewegen und gewann auf ihrem Pferd „Querim“ mit einem Null-Fehler-Ritt in 60:37 vor Alexandra Schwerdt (TSV Altensteig – 63:43) und Nele Marle Schuster (RFV Pfalzgrafenweiler 65:47) den Höhepunkt des Turniers.

Den schnellsten Umlauf (58:68) hatte jedoch Sandra Volz vom RFV Effringen über die Oxer gelegt, doch leider verzeichnete ihr Pferd „A sweet dream S" einen Abwurf.

Zu diesem Zeitpunkt hatten sich jedoch schon dicke, dunkle Wolken über das altehrwürdige Reitgelände geschoben, aber der Wettergott wartete mit seinen Gaben aus Blitz, Donner und Regen nicht nur das Hauptspringen, sondern auch die Siegerehrung und einen Teil der Abbaumaßnahmen ab.

Innerhalb der Helferschar war man sich auf jeden Fall einig: „Auf ein Neues im nächsten Jahr“ – und das, so Silvia Schwenker, „voraussichtlich nochmals auf dem Gelände gegenüber des Edeka-Markts“. Alle Ergebnisse und Platzierungen sind auch auf der Homepage des Reit- und Fahrvereins einzusehen.