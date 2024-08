Reit- und Fahrverein Grosselfingen: Reitkurse und Ponyausritte für Anfänger und Fortgeschrittene

1 Reitkurse bietet der Reit- und Fahrverein Grosselfingen für Anfänger und Fortgeschrittene an. Foto: MemoryCatcher/Pixabay

In der zweiten Jahreshälfte bietet der Reit- und Fahrverein Grosselfingen wieder ein Programm für Kinder.









Der Reit- und Fahrverein Grosselfingen veranstaltet wieder verschiedene Reitkurse und Ponyausritte. Die Angebote der Reitkurse richten sich an Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren und sind für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. Die Kurse und Ausritte finden auf dem Vereinsgelände in Grosselfingen, Im Weiher 1, statt. Es gibt Ein-Tages-Reitkurse am 13. Oktober und am 10. November zum Preis von 75 Euro.