Reißleine in Rottweil: Der große Sparhammer ist beschlossen – „Es wird alle treffen“

Es ist beschlossene Sache: Rottweil hat ein 31 Punkte umfassendes Sparpaket beschlossen. Der OB macht keinen Hehl daraus: „Es ist schmerzhaft und wird alle treffen.“
Die vollen Zuschauerreihen im Ratssaal zeugten am Mittwochabend davon: Was heute zur Abstimmung steht, wird weitreichende Auswirkungen haben: Streichung von Vereinszuschüssen, neue Steuern, Kürzungen bei kulturellen Angeboten, Gebührenerhöhungen – mit all dem will die Stadt den Haushalt genehmigungsfähig machen und die nächsten Jahre auf Kurs halten.