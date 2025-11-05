Reißleine im Abstiegskampf: FSV Seelbach trennt sich von Trainer Christoph Lawicki

In der sportlichen Notlage in der Bezirksliga hat sich die Vereinsführung des FSV zum Handeln gezwungen gesehen. Neuer Trainer im Tal ist ab sofort Markus Lach.
Der FSV Seelbach hat auf die anhaltend schwierige sportliche Situation in der Bezirksliga reagiert und stellt die Weichen für die kommenden Wochen und Monate neu. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, trennen sich die Tal-Kicker nach der jüngsten Niederlage gegen den TuS Oppenau mit sofortiger Wirkung von ihrem bisherigen Trainer Christoph Lawicki.