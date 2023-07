Auf den Straßen im Land wird es so voll wie selten

1 Im Stau Richtung Schwäbisch Alb: Auf der A 8 könnte es am Wochenende voll werden. Foto: 7aktuell.de/Enrique / Kaczor

In Baden-Württemberg und im benachbarten Bayern sind die Ferien losgegangen. Fürs Wochenende werden lange Staus auf den Straßen erwartet – einige Autobahnen im Land gelten als besonders staugefährdet.









Alle Jahre wieder: Am ersten Ferienwochenende im Land drohen lange Staus auf den Routen Richtung Feriengebiete. „In Baden-Württemberg wird aufgrund der beginnenden Sommerferien in Baden-Württemberg und Bayern in den folgenden Tagen mit starkem Reise- und Ausflugsverkehr auf den Fernstraßen gerechnet“, meldet das für die Polizei zuständige Landesinnenministerium. Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) prognostiziert: „Am Wochenende endet fast jede Fahrt im Stau“.