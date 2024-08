Reiseverkehr: Nur wenige lange Staus zu Beginn des Wochenendes

1 Es lief auf fast allen deutschen Autobahnen am Freitag. (Symbolbild) Foto: Uwe Lein/dpa

In einigen Bundesländern haben die Sommerferien erst begonnen, in anderen enden sie bald wieder. Das sorgt für Verkehr auf den deutschen Fernstraßen.









München - Zum Beginn des Wochenendes hat es laut ADAC auf deutschen Autobahnen zunächst nur wenige längere Staus gegeben. Am späten Freitagnachmittag gehörten die Autobahn 5 von Frankfurt Richtung Kassel und die A 24 in Richtung Berliner Ring zu den wenigen Fernstraßen mit längeren Staus, sagte eine Sprecherin des Automobilclubs am Freitagnachmittag in München. Auch auf den Autobahnen in Richtung München seien viele Reisende unterwegs.