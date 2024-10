Reiseveranstalter: FTI-Pleite: Bisher 125.000 Anträge auf Entschädigung

1 FTI hatte Anfang Juni Insolvenz angemeldet. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa/dpa-tmn

Mehr als 200.000 Pauschalreisen wurden im Zuge der FTI-Pleite im Frühsommer storniert. Zahlreiche Kunden haben inzwischen eine Entschädigung erhalten. Doch viele haben noch keinen Antrag gestellt.









Link kopiert



Berlin - Nach der Pleite des Reiseveranstalters FTI hat der Deutschen Reisesicherungsfonds (DRSF) bereits mehr als zehn Millionen Euro an Entschädigungen ausgezahlt. Insgesamt sei bisher ein mittlerer zweistelliger Millionen-Euro-Betrag an betroffene Kunden erstattet werden, teilte der Fonds mit. Seit dem Start des Erstattungsprozesses vor zwei Monaten seien rund 125.000 Anträge eingegangen. Der Großteil von ihnen sei bereits bearbeitet worden oder befindet sich in Bearbeitung.